Туррини: похоже, Риккардо уже подписал контракт с «Маклареном»
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини предположил, что пилот «Рено» Даниэль Риккардо уже заключил соглашение с «Маклареном» и со следующего сезона будет выступать в Уокинге.
«Сайнс — сильный пилот, но следует заметить, что за несколько лет в Формуле-1 он добыл лишь один подиум, пусть он никогда и не выступал в топ-командах. Это не то имя, которое греет сердце. Риккардо? Похоже, что он уже подписал контракт с «Маклареном», — приводит слова Туррини страница Tutti Convocati в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 12 мая, стало известно, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель покинет Маранелло по завершении сезона. Вероятнее всего, его место займёт Карлос Сайнс, именно испанца в «Макларене» должен заменить Риккардо.
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