Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подпишет с «Феррари» двухлетний контракт, сообщает AS со ссылкой на собственные источники. На данный момент стороны согласовывают последние детали соглашения. В случае если переговоры всё-таки сорвутся, Сайнс останется приоритетным вариантом для «Макларена» на 2021 год.

Напомним, сегодня, 12 мая, стало известно, что Себастьян Феттель принял решение покинуть Маранелло после завершения сезона-2020. Ожидается, что в «Скудерии» его заменит Карлос Сайнс. Среди других кандидатов на место немца называли Антонио Джовинацци и Даниэля Риккардо.

Минувший сезон стал для Сайнса сильнейшим в карьере. По итогам чемпионата он занял шестое место, став первым пилотом за последние несколько лет, который занял место в топ-6, не выступая в топ-командах.