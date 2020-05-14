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В «Рено» хотят большей ясности с зарплатами пилотов при введении лимитов бюджета

В «Рено» хотят большей ясности с зарплатами пилотов при введении лимитов бюджета
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что команды Формулы-1 уже начали обсуждение того, как зарплаты пилотов будут прописаны в бюджетных ограничениях, вводимых со следующего сезона. По его мнению, в этом вопросе необходимо больше ясности.

«Зарплаты пилотов – часть наших переговоров. Здесь кроются некоторые сложности. Нам нужно убедиться, что всё будет в рамках правил и реально применяться на практике. Кроме того, в Ф-1 есть ряд пилотов, у которых уже заключены долгосрочные контракты. Поздравляю Макса Ферстаппена в этом отношении.

Мы полагаем, что было бы разумно дать обоснование заработной плате гонщика, особенно если несколько человек в команде будут выведены из бюджетного лимита. Важно, чтобы правило не было заблокировано или игнорировалось из-за конкретных случаев, как у Макса или Шарля Леклера в «Феррари», — приводит слова Абитебуля Autosport.

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