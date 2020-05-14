Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сайнс прокомментировал подписание контракта с «Феррари»

Сайнс прокомментировал подписание контракта с «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал известие о подписании двухлетнего контракта с «Феррари». С сезона-2021 Сайнс заменит в составе команды четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Самого Сайнса, как уже было объявлено, в составе «Макларена» заменит австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.

«Я очень рад, что буду выступать за „Феррари“ в 2021 году, я предвкушаю своё будущее в составе команды. У меня ещё впереди важный год с „Маклареном“, и я с нетерпением жду возобновления гонок в этом сезоне», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба «Феррари».

Сайнс выступает за «Макларен» с 2019 года, до этого он представлял в Формуле-1 «Торо Россо» (2015-2017 годы) и «Рено» (2017-2018 годы).

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020