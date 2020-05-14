Сайнс прокомментировал подписание контракта с «Феррари»
Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал известие о подписании двухлетнего контракта с «Феррари». С сезона-2021 Сайнс заменит в составе команды четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Самого Сайнса, как уже было объявлено, в составе «Макларена» заменит австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.
«Я очень рад, что буду выступать за „Феррари“ в 2021 году, я предвкушаю своё будущее в составе команды. У меня ещё впереди важный год с „Маклареном“, и я с нетерпением жду возобновления гонок в этом сезоне», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба «Феррари».
Сайнс выступает за «Макларен» с 2019 года, до этого он представлял в Формуле-1 «Торо Россо» (2015-2017 годы) и «Рено» (2017-2018 годы).
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