Ветров: Сайнса протащил отец, Квят лучше подходит на роль пилота «Феррари»

Известный российский гонщик Николай Ветров прокомментировал решение Себастьяна Феттеля уйти из «Феррари» по окончании сезона, а также выразил мнение, что замена четырёхкратного чемпиона мира на Карлоса Сайнса не лучший вариант для «Скудерии».



«Феттель — не потеря для «Феррари». Леклер превосходит его в разы, это классный и очень амбициозный пилот, кроме того, он моложе Себа. Шарль, безусловно, номер один в команде. Феттель в качестве напарника будет только вредить ему. Вдвоём им будет очень плохо. Можно сказать, что Феттель уже изжил себя. Он, кстати, ещё в прошлом году это наглядно продемонстрировал. Вспомните ситуацию, как после финиша Гран-при Канады он поменял местами таблички у своей машины и у болида Хэмилтона. Он, в отличие от Льюиса, плохо справляется с эмоциями. Ментально Феттель подготовлен намного хуже Хэмилтона. Себастьяну уже пора на пенсию.

Моё мнение, Сайнс поедет за «Феррари» только потому, что, по всей видимости, у него небольшие запросы по зарплате, а ситуация в «Скудерии», как и во всей Ф-1, сегодня оставляет желать лучшего. Не удивлюсь, что Карлос ещё и сам заплатит за возможность носить красную форму «Феррари». Потому что её мечтает хоть раз в жизни надеть каждый пилот. Мы не знаем, как у него составлен контракт. Может быть и так: «Да, мы тебя объявим, но если что, извини, разбежимся». Я не считаю Сайнса суперпилотом. Да, папа у него настоящий боец. Но не он. Протащил сына отец сюда, можно сказать.

Понятно, что машины в «Феррари» строят неплохие: на втором месте они за «Мерседесом» идут. Понятно, что сможет он здесь поехать лучше, чем в «Макларене», но ярких выступлений и невероятных результатов я от него не жду. Есть ребята сильнее. Риккардо и Ферстаппен, например. Это яркие гонщики. Если бы у него была фамилия не Сайнс, а какая-то другая, вряд ли бы его кто-то заметил. Думаю, что и Квят куда лучше подходит на роль пилота «Скудерии». У Дани вообще большие амбиции. У него не было протекции со стороны папы, он попал в Формулу-1 за свои заслуги», — приводит слова Ветрова Sportbox.