Болельщик рассказал о неожиданном подарке Феттеля после случайной встречи

Болельщик Формулы-1 из США рассказал, как Себастьян Феттель в прошлом году подарил ему билеты на Гран-при в Остине.
«Раньше я не был фанатом Феттеля. Когда он был моложе и выступал за „Ред Булл“, что-то отталкивало в нём. Когда он стал старше и более зрелым, он начал расти в моих глазах. Я живу в Остине рядом с отелем. В прошлом году за неделю до Гран-при США я увидел машину, из которой вылезли три парня в комбинезонах „Феррари“. На следующий день рядом остановилась та же самая машина, из неё вышли Феттель и один из его друзей. Никогда раньше ни у кого я не просил автографа, но с самого начала болел за „Феррари“, а этот человек — легенда. Я позвал его, попросил сказать „привет“ и сфотографироваться. Он остановился и поболтал со мной несколько минут, будучи искренним. Он даже представился, как будто я не знал, кто он.
Спросил, пойду ли я на гонку в воскресенье. Ответил ему, что не смогу получить билеты в этом году, однако с нетерпением жду возможности увидеть хорошую гонку в его исполнении. Всю неделю я видел его и его друга и всегда приветствовал их, но больше не подходил. Я и так чувствовал себя неловко, помешав ему, потому что знал, как он любит уединение. Несколько дней спустя, придя домой, я увидел, что к ручке двери привязана сумка. Открыв её, увидел подписанную от руки кепку „Феррари“ и два билета, адресованных мне.
Четырёхкратный чемпион мира встретил меня мимоходом, отметил, что у меня нет билетов, запомнил моё имя, постарался найти меня и вручил мне записку. Он классный, и я никогда не забуду этого», — написал пользователь на Reddit.
Фото: Пользователь Reddit под ником trex_racecar
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