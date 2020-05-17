Вольф: «Мерседес» рассматривает вариант с Феттелем
Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в команде подумают о возможности подписания контракта с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем. Немец покинет «Скудерию» по окончании сезона-2020.
«У нас есть вопрос, что делать с Джорджем Расселлом. Он для нас является вариантом. Рассматриваем и возможность подписания контракта с Себастьяном Феттелем. Но это не то, что сейчас стоит на повестке дня, так как мы сосредоточенны на нынешних пилотах.
В целом же у Феттеля всё под контролем. Он может решить сам, завершить карьеру или продолжить с другой командой. У него по-прежнему есть интересные варианты", — приводит слова Вольфа RTL.de.
Напомним, немца в составе «Феррари» заменит Карлос Сайнс.
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