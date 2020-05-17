Попов: не думаю, что выпущу вторую книгу. Работал, как проклятый, а получил кучу негатива

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов признался, что не собирается выпускать вторую биографическую книгу. По его словам, первая работа не нашла отклика в обществе и едва не принесла убытки.

«Будет ли вторая книга? Думаю, нет. Это стоило бесконечных усилий и до, и в момент написания, и после, и это никому не понравилось. Кому-то показалось, что там слишком много личного, кому-то, наоборот, что слишком много цифр и гонок и очень мало личного. Не было практически ни одного человека, кто сказал бы, что всё как надо. Три раза она переписывалась. Оттуда каждый редактор выбрасывал что-то своё. В итоге, как её делать, непонятно.

А главное, денег она не принесла вовсе. Не знаю, как наши люди себе предполагают книгопечатание. Но если книга стоит на прилавке по цене 1000 рублей, это не значит, что я заработал на каждой книге по 1000. Это так не работает, по 17 рублей на книге. Притом я за свои деньги покупал фотографии, работал с утра до ночи два года. Работал над ней, как проклятый, а получил в ответ кучу негатива и ничего не заработал. Так что нет, по крайней мере, точно не в таком формате", — рассказал Попов во время эфира в «Инстаграме» на странице «Сочи Автодром».