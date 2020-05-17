Карлин: главное, чтобы Феттель не повторил ошибку Шумахера

Руководитель команды «Карлин» Тревор Карлин поделился мнением о ситуации вокруг Себастьяна Феттеля. Феттель выступал за «Карлин» в Мировой серии «Рено».
«Худший вариант для Феттеля — переход в команду вне топ-3. Это не стало бы мудрым решением. Себастьян уже оставил свой след в истории и всем всё доказал. Ему не нужно делать что-то из-за денег. Он довольно молод и вполне может позволить себе уйти в бессрочный отпуск, чтобы посмотреть на развитие ситуации.
Мне эта ситуация напомнила уход Михаэля Шумахера в 2006 году и его возвращение в 2010-м. Он ушёл на пике формы, а после возвращения на него было просто жалко смотреть. Мне очень неуютно, когда я вспоминаю то время. Думаю, то решение Шумахера было ошибкой, и главное, чтобы Феттель её не повторил», — приводит слова Тревора Карлина Daily Mail.
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