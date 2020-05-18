Переход Сайнса в «Феррари» спровоцирует в Испании войну за права на трансляции Формулы-1

В Испании готовится настоящая война за права на показ Формулы-1, сообщает El Periodico. В настоящее время правами на показ Формулы-1 владеет телеканал Movistar, однако их соглашение с Liberty Media заканчивается в конце 2020 года. Стриминговый сервис DAZN принял решение вступить в борьбу за права на показ Формулы-1. Причиной такого решения стало подписание контракта Карлосом Сайнсом с командой «Феррари».
«Мы намерены замкнуть круг наших автоспортивных трансляций Формулой-1. Мы уже показываем MotoGP, WSBK, WRC, WEC и „Дакар“. Логично предположить, что интерес к Формуле-1 в Испании вырастет, если в серии будет испанец, который может каждые выходные попадать на подиум и побеждать», — подчеркнул представитель DAZN.
Примечательно, что месячная подписка на Movistar стоит около € 100, в то время как DAZN стоит € 10 в месяц.
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