«На улицах трупы, больницы переполнены». Экклстоун уехал из Бразилии из-за коронавируса

Бывший владелец Формулы-1, почётный президент серии Берни Экклстоун и его беременная жена Фабиана покинули Бразилию из-за нарастания распространения коронавируса в стране.
«Мы остановились в Гштааде. Сан-Паулу неожиданно стал очагом коронавируса. На улицах лежат трупы, больницы попросту переполнены. Президент в шоковом состоянии, он только сейчас осознал, насколько ситуация серьёзная. Я не хочу, чтобы мой ребёнок родился в таком хаосе в стране. В Швейцарии же всё спокойно», — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.
Напомним, о беременности жены Экклстоуна стало известно в начале апреля. У 89-летнего миллиардера уже есть три дочери. Младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.
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