Экклстоун: «Мерседесу» стоит рассмотреть вариант с подписанием контракта с Феттелем

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Мерседесу» стоит рассмотреть вариант с подписание контракта с Себастьяном Феттелем.



«В нынешней ситуации „Мерседесу“ стоит рассмотреть вариант с подписанием контракта с немецким героем, таким, как Себастьян Феттель. Это может создать положительный эмоциональный импульс для сотрудников команды. В любом случае, пиар-эффективность прихода Феттеля в „Мерседес“ была бы огромной», — приводит слова Берни Экклстоуна F1-Insider.



Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» по завершении контракта. В «Скудерии» его заменит Карлос Сайнс, который 2020 год проведёт в «Макларене» Освобождающееся место в Уокинге сразу занял Даниэль Риккардо из «Рено». Таким образом, у Феттеля почти не остаётся вариантов продолжения карьеры.