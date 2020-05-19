В мае 2021 года в Монако пройдут сразу три гонки, включая этап Формулы-1
Гран-при Монако Формулы-1 должен состоятся в 2021 году с 20 по 23 мая. Такие даты определил Автомобильный клуб княжества, который отвечает за проведение этапа «Королевских гонок». Соответствующее сообщение было размещено на странице организации в «Твиттере».
Также в мае 2021 года на улицах княжества будут организованы еще две гонки: с 23 по 25 апреля в 12-й раз состоится «исторический Гран-при Монако», в котором принимают участие ретро-автомобили, 8 мая пройдёт этап Формулы-Е.
Напомним, в 2020 году Гран-при Монако был запланирован на 21–24 мая, но был отменён из-за пандемии коронавируса. Руководство Liberty Media рассчитывает начать сезон 5 июля на «Ред Булл Ринге». Предполагается, что в Австрии пройдут сразу два стартовых этапа.
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