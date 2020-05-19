Экклстоун: боссы «Феррари» никогда не поддерживали Феттеля так, как Шумахера

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что расставание четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и «Феррари» было предсказуемым. По словам функционера, итальянская команда никогда не оказывала пилоту всесторонней поддержки.

«Прекращение сотрудничества Феттеля и „Феррари“ было предсказуемо. Между ними никогда не было той же магии, что была у „Феррари“ с Михаэлем Шумахером. Команда и боссы „Феррари“ никогда не поддерживали Себастьяна так, как это было с Михаэлем», — приводит слова Экклстоуна GPblog.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинет Маранелло по завершении сезона-2020. Его место в команде займёт Карлос Сайнс. Испанец подписал со «Скудерией» двухлетний контракт.