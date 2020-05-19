Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В ФИА заявили, что даже 10 случаев коронавируса не помешают проведению этапа в Австрии

В ФИА заявили, что даже 10 случаев коронавируса не помешают проведению этапа в Австрии
Авто / Формула-1 0

Глава медицинской комиссии ФИА Жерар Сайян убеждён, что в нынешних условиях риск срыва организации Гран-при Австрии минимален. По словам функционера, даже в случае десяти подтверждённых случаев коронавируса этап, вероятнее всего, будет проведён.

«Мне кажется, ситуация между Гран-при Австралии и Гран-при Австрии сильно отличается. У нас теперь другие знания о природе этого вируса. Мы можем предотвратить много вещей. Если на этапе будет один случай заражения или, быть может, даже десять, мы будем способны провести Гран-при. Это не будет проблемой с медицинской точки зрения, и не так уж важно, кто заболеет — маршал или Льюис Хэмилтон.

Но с точки зрения СМИ и спорта последствия немного иные. Нам нужно оценить и установить красные линии, после пересечения которых проведение этапа будет невозможно", — приводит слова Сайяна Sky Sports.

Гран-при Австрии запланирован на 5 и 12 июля. Ожидается, что на «Ред Булл Ринг» состоится две гонки.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020