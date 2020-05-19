В ФИА заявили, что даже 10 случаев коронавируса не помешают проведению этапа в Австрии

Глава медицинской комиссии ФИА Жерар Сайян убеждён, что в нынешних условиях риск срыва организации Гран-при Австрии минимален. По словам функционера, даже в случае десяти подтверждённых случаев коронавируса этап, вероятнее всего, будет проведён.

«Мне кажется, ситуация между Гран-при Австралии и Гран-при Австрии сильно отличается. У нас теперь другие знания о природе этого вируса. Мы можем предотвратить много вещей. Если на этапе будет один случай заражения или, быть может, даже десять, мы будем способны провести Гран-при. Это не будет проблемой с медицинской точки зрения, и не так уж важно, кто заболеет — маршал или Льюис Хэмилтон.

Но с точки зрения СМИ и спорта последствия немного иные. Нам нужно оценить и установить красные линии, после пересечения которых проведение этапа будет невозможно", — приводит слова Сайяна Sky Sports.

Гран-при Австрии запланирован на 5 и 12 июля. Ожидается, что на «Ред Булл Ринг» состоится две гонки.