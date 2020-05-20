Норрис назвал себя антисоциальным и признался, что ему нравится жить в самоизоляции

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что ему нравится проводить время в режиме самоизоляции. По словам британца, ему тяжело сближаться с людьми.
«Мне просто нравится проводить время в одиночестве и делать то, что я люблю. Дома я целый день провожу у себя в комнате, рисую или работаю над дизайнами. Дело не в том, что я отдаляюсь от других, просто я остаюсь сам, слушаю музыку и делаю то, что мне нравится. Играю на симуляторе или общаюсь с друзьями в чате.
Пока я могу делать то, что мне нравится, не так уж и важно, где я. Мне тяжело сближаться с людьми. Да, я веселюсь с другими и так далее. Но это не из-за того, что я такой, а из-за дружбы с Сайнсом.
Но я ненавижу толпу. Я не говорю о фанатах, но мне не нравятся сборища людей. Мой худший кошмар — какой-то ужин, когда я должен общаться с кем-то, кто сидит рядом со мной. Я вынужден это делать, хотя совсем не хочу, это то, что мне не нравится.
Кто-то любит общество. Я же люблю быть антисоциальным", — приводит слова Норриса RaceFans.
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