Карякин: по самоизоляции есть вопросы. Многие жалуются, что зажали в рамки

Чемпион «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал, как в его родном Екатеринбурге люди относятся к самоизоляции.
«В Москве многие устали, начали гулять и не соблюдают предписанную дистанцию? У нас тоже есть вопросы по соблюдению самоизоляции. Многие жалуются, что зажали в рамки. Утверждать что-то я не имею права, так как не являюсь специалистом в данной сфере, но считаю, что заболеют все, если не сделают вакцину. Мы верим и ждём, что это пройдёт. Людям тяжело: у многих заканчиваются финансы для существования, многих уволили, и я могу понять, как они себя чувствуют в этот период.
Наш сервис работает в прежнем режиме, кроме первой недели, когда была запрещена любая деятельность, кроме магазинов первой необходимости. Потом губернатор Свердловской области разрешил функционировать автосервисам. И мы приступили к работе. Да, казалось бы, нас не сильно затронуло происходящее, но мы зависим не только от себя. Большинство поставщиков, производственников, подрядчиков не работали. Поэтому и наша деятельность, несмотря на весь энтузиазм, не принесла больших результатов. Самоизоляция нас затронула и оттолкнула назад, но это вынужденная мера. Все сейчас находятся в одинаковых условиях. Нужно принять как должное», — приводит слова Карякина News.ru.
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