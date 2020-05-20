Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Даниил Квят: будет странно пилотировать при пустых трибунах

Даниил Квят: будет странно пилотировать при пустых трибунах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что ему будет непривычно выступать в гонках без зрителей, однако он не видит в этом какой-то проблемы. Кроме того россиянин отметил прогресс, которого удалось добиться мотористам из «Хонды».

«Будет странно пилотировать и заканчивать гонку при пустых трибунах. Но ситуация для нас остаётся прежней. Когда вы садитесь в свой болид и надеваете шлем, вы сконцентрированы только на гонках.

Конечно, за последний год в регламенте мало что изменилось, поэтому я не ожидаю каких-то серьёзных изменений по сравнению с прошлым годом. Тем не менее наш двигатель «Хонда» стал лучше. В Японии упорно работали, чтобы добиться прогресса. Но вы никогда не знаете точно, где окажетесь относительно конкурентов. Мы должны полагаться на информацию, которую собрали во время тестов в Барселоне», — приводит слова Квята F1 Maximaal со ссылкой на журнал Autosprint.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020