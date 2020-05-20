Даниил Квят: будет странно пилотировать при пустых трибунах

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что ему будет непривычно выступать в гонках без зрителей, однако он не видит в этом какой-то проблемы. Кроме того россиянин отметил прогресс, которого удалось добиться мотористам из «Хонды».
«Будет странно пилотировать и заканчивать гонку при пустых трибунах. Но ситуация для нас остаётся прежней. Когда вы садитесь в свой болид и надеваете шлем, вы сконцентрированы только на гонках.
Конечно, за последний год в регламенте мало что изменилось, поэтому я не ожидаю каких-то серьёзных изменений по сравнению с прошлым годом. Тем не менее наш двигатель «Хонда» стал лучше. В Японии упорно работали, чтобы добиться прогресса. Но вы никогда не знаете точно, где окажетесь относительно конкурентов. Мы должны полагаться на информацию, которую собрали во время тестов в Барселоне», — приводит слова Квята F1 Maximaal со ссылкой на журнал Autosprint.
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