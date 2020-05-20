Латифи предложил начислять в Формуле-1 очки за поул и применять реверсивную решётку

Пилот «Уильямса» Николас Латифи выступил с предложением начислять победителю квалификации в Формуле-1 по два очка в зачёт чемпионата мира. Кроме того он считает, что было бы здорово проводить по две гонки за уик-энд. Одну из них – с реверсивной стартовой решёткой.



«Думаю, что в Ф-1 наверняка должны быть очки за поул. Хотя бы два. В Формуле-2 начисляют за в победу в квалификации слишком много. Четыре очка – это перебор.

Обычно на поуле мы всегда видим одни и те же болиды. Но иногда квалификацию может выиграть кто-то другой. И тогда суббота превращается в поистине большой день. И даже если вы потом стартуете плохо, это уже не будет ничего значить.

Квалификация — одна из самых сложных частей гонок в целом. А если вы попадёте на поул, то, по мне, вас за это должны наградить. Так что я скажу, дайте по крайней мере два очка за победу в квалификации.



Было бы здорово ещё применять реверсивную решётку. Это только добавит волнения гоночному уик-энду. Я могу судить по Формуле-2. Там я принял участие во многих гонках с реверсивной решётки — они действительно забавны, хаотичны и непредсказуемы. Было бы круто видеть подобное в Формуле-1, где существует большая разница между болидами. Я даже думаю, что речь может идти об изменении порядка старта не только первой восьмёрки. Как вариант, применять реверсивную решётку для топ-10, топ-15 или вообще для всего пелотона», — приводит слова Латифи GPToday.