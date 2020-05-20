Жан Тодт: не боюсь права вето у «Феррари»

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявил, что не опасается права вето у «Феррари».



«Не боюсь права вето у „Феррари“. Надеюсь, у всех есть чувство ответственности в нынешней ситуации, чтобы помочь нам достичь лучшего для Формулы-1, — у участников, промоутеров, организаторов и фанатов. Уважаю „Феррари“ и их вклад в историю Формулы-1. Уверен, они продолжат в том же духе и будут поддерживать высочайший уровень влияния на наше общее дело», — приводит слова Тодта Sky Sports.



Напомним, «Феррари» сохранит традиционное право вето, несмотря на скорые многочисленные изменения в регламенте. Напомним, позиция «Феррари» не позволила Формуле-1 установить потолок бюджетов ниже $ 145 млн.