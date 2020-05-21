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Боттас, Окон и форвард «Арсенала» Обамеянг выступят в виртуальном Гран-при Монако

Боттас, Окон и форвард «Арсенала» Обамеянг выступят в виртуальном Гран-при Монако
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала список пилотов, которые 24 мая примут участие в виртуальном Гран-при Монако. Соревнования пройдут на базе игры F1 2019.

Своё участие уже подтвердили восемь действующих гонщиков: Валттери Боттас («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари»), Александер Албон («Ред Булл»), Эстебан Окон («Рено») Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»).

Вместе с профессиональными пилотами в заездах примут участие приглашённые звёзды. Напарником Ландо Норриса станет нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Виртуальный Гран-при начнётся 24 мая в 20:00 мск. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку из 39 кругов.

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