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Сергей Сироткин: шансы на место в «Рено» есть, боремся

Сергей Сироткин: шансы на место в «Рено» есть, боремся
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Сергей Сироткин поделился мыслями о возможном возвращении в Формулу-1.

«Есть ли вариант побороться за место в „Рено“ в 2021 году? Меня тоже этот вопрос волнует, даже больше, чем вас всех. Шанс есть, боремся.

Хочу, как бы кто ни ругал скорость „Уильямса“. В любом случае, это одна из самых быстрых машин. За последние годы поработал во многих чемпионатах и классах автогонок. Но каждый раз ловил себя на мысли, что Формула-1 — королева автоспорта и в ближайшее время её с трона никто не сдвинет. У меня максимально хорошие отношения с командой. Да, может быть, с ними не побороться за победы, но был бы очень рад рассмотреть вариант с «Уильямсом» с точки зрения атмосферы", — сказал Сергей Сироткин в прямом эфире «Инстаграма» «Сочи-Автодрома».

Напомним, место в «Рено» на сезон-2021 оказалось вакантным после того, как «Феррари» приняла решение не продлевать контракт с Себастьяном Феттелем и подписала соглашение с Карлосом Сайнсом. Даниэль Риккардо освободил место в «Рено» и подписал контракт с «Маклареном».

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