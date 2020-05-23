Алексей Попов призвал российских болельщиков Формулы-1 быть уважительнее

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов призвал российских болельщиков автоспорта проявлять больше уважения к гонщикам.
«В последнее время всё больше ненависти. Это неправильно. Есть какой-то экстремизм. И в Формуле-1 он есть. К сожалению, у нас его едва ли не больше, чем на Западе. Это странная манера. Понятно, что спорт нужен для выплеска эмоций. Но всегда было непонятна система боления против. Это хейтерство, ненависть к кому-то.
Увидел много этого в связи с уходом Феттеля. Впечатление, что многим лично Феттель жить не давал. «Наконец-то!», «Выгнали!», и всё с эпитетами. Очень распространённая точка зрения. У его болельщиков всё наоборот — „подлая “Феррари» не оценила чемпиона.
А чтобы разобраться, постараться прикинуть с его точки зрения и с чужой точки зрения. Опять же, наверное, это и моя недоработка. Всегда стараюсь по мере возможностей предоставить слово всем сторонам процесса, всем персонажам и объяснить максимально непредвзято. Но вижу, что очень часто это не находит путь к сердцам болельщиков.
Понимаю, люди не могут болеть за всех одновременно, а у меня работа комментатора, мне нужно быть объективным. Не могу требовать от болельщиков того же. Но могу попросить болельщиков быть корректными к другим гонщикам. Они рискуют жизнью и здоровьем. К сожалению, это не фигура речи, это продолжается и, наверное, будет продолжаться. Потому минимум уважения хотя бы", — рассказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём официальном канале в YouTube.
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