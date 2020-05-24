«Сочи Автодром» представил, как выглядели бы современные пилоты Ф-1 в 1870-е

Пресс-служба «Сочи Автодром» на официальной странице организации в «Инстаграме» опубликовала забавный пост, в котором представила, как бы выглядели нынешние пилоты Формулы-1 в 70-е годы XIX века.

С помощью одного из приложений фотографии ряда пилотов были стилизованы под портреты той эпохи. Так, обработке подверглись снимки Даниила Квята, Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля, Шарля Леклера, Макса Ферстаппена, Даниэля Риккардо и других.

Соответствующий пост можно увидеть на странице «Сочи Автодром» в социальной сети.

Напомним, ранее руководство автодрома заявляло, что Гран-при России может стать первым в 2020 году, которое состоится со зрителями. Гонка в Сочи запланирована на 27 сентября.