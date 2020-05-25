Феттель начал переговоры с «Мерседесом» в 2019 году

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель обсуждал с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом возможность перехода в коллектив немецкого автопроизводителя ещё в конце 2019 года, утверждает главный редактор итальянского Motorsport Франко Нуньес.
По его словам, Вольф тогда не ответил категорическим отказом четырёхкратному чемпиону мира, но использовал переговоры в своих целях. Во-первых, он старался дестабилизировать ситуацию в «Феррари». А во-вторых, понять, насколько сильно будут на него давить боссы Daimler, заинтересованные в немецком пилоте.
Ранее появилась информация, что совет директоров компании Daimler, владеющей командой Формулы-1 «Мерседес», настаивает на заключении контракта с Себастьяном Феттелем на 2021 года. Вольф и пилот «Серебряных стрел» Льюис Хэмилтон выступают против кандидатуры четырёхкратного чемпиона мира.
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