«В этой ситуации нужны яйца». В Ф-1 вспомнили обгон Хюлькенберга в Монако, он отреагировал
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео с Гран-при Монако 2014 года, на котором запечатлён момент обгона Нико Хюлькенберга: на торможении перед входом в тоннель он обошёл Кевина Магнуссена.
«Обычно в этом месте вы не видите много обгонов. Отличный манёвр, Нико», — похвалили в Формуле-1 немецкого пилота.
Хюлькенберг отреагировал на этот пост комментарием: «В этой ситуации нужны яйца».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Нико Хюлькенберга.
В конце 2019 года Хюлькенберг покинул команду «Рено» и Формулу-1 в целом, так ни разу и не попав в тройку лучших. Нико — рекордсмен чемпионатов мира по количеству Гран-при без подиумов: он принял участие в 177 гонках.
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