Ральф Шумахер купил себе классическую «Ниву», назвав её «машиной с характером»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер приобрёл себе классическую «Ниву». Соответствующие фотографии он опубликовал на странице в «Инстаграме».



Ещё три недели назад Ральф выложил снимок машины, написав: «Не могу дождаться, когда доставят мой новый автомобиль».

Фото доступно в «инстаграме» Ральфа Шумахера.

Позже, когда ему уже доставили долгожданную «Ниву», Шумахер опубликовал ещё один пост. На фото Ральф прицепил к машине фургон, на котором развозит фирменные вина.

Фото доступно в «инстаграме» Ральфа Шумахера.

В комментариях болельщики начали интересоваться мнением Ральфа о «Ниве». Один из подписчиков спросил, как ему авто в целом и нравится ли экс-пилоту ручная коробка передач.



«Всё в порядке, это машина с характером», — написал в ответ Шумахер.