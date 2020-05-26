Ральф Шумахер купил себе классическую «Ниву», назвав её «машиной с характером»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер приобрёл себе классическую «Ниву». Соответствующие фотографии он опубликовал на странице в «Инстаграме».
Ещё три недели назад Ральф выложил снимок машины, написав: «Не могу дождаться, когда доставят мой новый автомобиль».
Фото доступно в «инстаграме» Ральфа Шумахера.
Позже, когда ему уже доставили долгожданную «Ниву», Шумахер опубликовал ещё один пост. На фото Ральф прицепил к машине фургон, на котором развозит фирменные вина.
Фото доступно в «инстаграме» Ральфа Шумахера.
В комментариях болельщики начали интересоваться мнением Ральфа о «Ниве». Один из подписчиков спросил, как ему авто в целом и нравится ли экс-пилоту ручная коробка передач.
«Всё в порядке, это машина с характером», — написал в ответ Шумахер.
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