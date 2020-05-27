В «Альфа Таури» готовятся к серьёзной борьбе в средней группе команд

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон ожидает упорной борьбы в средней группе команд в сезоне-2020.
«Прошлый сезон был лучшим для нашей команды, так что мы на правильном пути. Болид этого года — эволюция прошлогодней машины. Нас ждёт невероятно сложная борьба, и думаю, что команда, занимающая четвёртое место в чемпионате будет меняться в ходе сезона. Наша задача в том, чтобы быть конкурентоспособными и сделать следующий шаг в сравнении с прошлым сезоном, бороться за высокие места в средней группе. Надеюсь, что нам это удастся, но нам нужно будет серьёзно работать над развитием болида, чтобы сохранить наши позиции», — приводит слова Джоди Эггинтона Motorsport Week.
Напомним, в сезоне-2019 «Торо Россо» заняла шестую позицию в Кубке конструкторов.
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