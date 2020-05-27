Журналист Sky Sports Кравиц подтвердил, что Боттас ведёт переговоры с «Ред Булл»
Журналист Sky Sports Тед Кравиц подтвердил, что Валттери Боттас общался с командой «Ред Булл» по поводу места на сезон-2021.
«Боттас ведёт переговоры с „Ред Булл“. Возможен ли его переход? Да, но не вижу причин, чтобы это произошло. Не вижу ничего, что делал бы Боттас, но этого не смог бы сделать Албон», — приводит слова Теда Кравица GPBlog.
Напомним, в прессе появилась информация о возможном уходе Валттери Боттаса из команды — его могут заменить на Себастьяна Феттеля, которого, по слухам, хочет видеть в качестве пилота «Мерседеса» компания «Даймлер», владеющая немецкой командой.
Ещё одним вариантом замены Боттасу называют Джорджа Расселла, выступающего в «Уильямсе» и являющегося пилотом молодёжной программы «Мерседеса».
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