Экклстоун: лимит бюджетов — чушь. Они возились, обсуждая какие-то 5 миллионов фунтов

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что Формула-1 не сможет извлечь большой выгоды от снижения потолка бюджетов. По его словам, боссам Liberty Media стоит поработать над множеством других вещей.



«Это прекрасная возможность всё обнулить. Есть миллионы вещей, которые можно сделать лучше. Люди смотрят Формулу-1 ради соревнований. Они не хотят ходить на гонки, зная, кто победит.



Им нужно упростить машины. Современные двигатели — это невероятный инженерный шедевр, но разве общественность волнует, насколько он сверхэффективен? Скорее всего, нет. Люди просто хотят хороших гонок. Прошли те дни, когда вы начинали гонку с 16 болидами и было большой удачей, если половина из них видела клетчатый флаг. Сейчас финишируют почти все, это стало немного скучно и предсказуемо.



Лимит бюджетов — это полная чушь. Они возились, обсуждая какие-то 5 миллионов фунтов, хотя это крошечный процент от общего бюджета. Есть другие вещи, которые нужно сделать.

Когда я владел «Брэбемом», мы тратили меньше, чем «Феррари», но выигрывали гонки, а они – нет. Дело не в деньгах, а в людях. Деньги стали соревнованием эго, один парень просто хочет потратить больше, чем другой. Но опять же, публику это не волнует», — приводит слова Экклстоуна Evening Standart.