В «Рейсинг Пойнт» считают Переса одним из лучших пилотов чемпионата
Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин считает, что пилот команды Серхио Перес один из самых недооценённых в Формуле-1 и может претендовать на звание одного из лучших.
«Он очень недооценённый. Полагаю, Серхио на пике карьеры. Он всегда даёт прекрасную обратную связь. Его умение давать обратную связь о работе машины в день гонки делает его одним из лучших пилотов.
По способности работать с шинами он второй или третий среди всех пилотов чемпионата. Немногие в этом лучше, чем он. У него есть чувство того, что необходимо делать с резиной во время входа в поворот и выхода из него", — приводит слова функционера Planet F1.
Напомним, Серхио Перес в минувшем сезоне занял десятое место в общем зачёте.
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