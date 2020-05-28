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В «Рейсинг Пойнт» считают Переса одним из лучших пилотов чемпионата

В «Рейсинг Пойнт» считают Переса одним из лучших пилотов чемпионата
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин считает, что пилот команды Серхио Перес один из самых недооценённых в Формуле-1 и может претендовать на звание одного из лучших.

«Он очень недооценённый. Полагаю, Серхио на пике карьеры. Он всегда даёт прекрасную обратную связь. Его умение давать обратную связь о работе машины в день гонки делает его одним из лучших пилотов.

По способности работать с шинами он второй или третий среди всех пилотов чемпионата. Немногие в этом лучше, чем он. У него есть чувство того, что необходимо делать с резиной во время входа в поворот и выхода из него", — приводит слова функционера Planet F1.

Напомним, Серхио Перес в минувшем сезоне занял десятое место в общем зачёте.

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