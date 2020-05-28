«Мерседес» опроверг слухи об уходе из Формулы-1 и об уходе Вольфа

В «Мерседесе» опровергли слухи о возможном уходе команды из Формулы-1 и о намерении руководителя конюшни Тото Вольфа покинуть свой пост ради сотрудничества с Лоуренсом Строллом над новым проектом.
В компании назвали все эти слухи безответственными и подчеркнули, что они не имеют под собой оснований.
«Непрекращающиеся спекуляции о возможном уходе команды из Формулы-1 безответственные и не имеют под собой никаких оснований. В чемпионате приняли правильные меры для преодоления последствий пандемии коронавируса и для финансовой стабильности. Мы приветствуем эти шаги. Мы и дальше намерены принимать участие в чемпионате Формулы-1 в статусе заводской команды и будем это делать под руководством Тото Вольфа», — приводит заявление представителя компании GPFans.
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