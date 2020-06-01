Кезеловски одержал вторую победу в сезоне NASCAR после неожиданного финиша в Бристоле

Американец Брэд Кезеловски из Team Penske Ford стал победителем гонки NASCAR Supermarket Heroes 500 на трассе в Бристоле. Он воспользовался столкновением соперников перед самым финишем и выиграл свой второй этап в сезоне-2020.



Когда до конца гонки оставалось два круга, боровшиеся за первую позицию Джоуи Логано и Чейз Эллиотт столкнулись между собой. Обе машины вынесло к стене, чем и воспользовался Кезеловски.



«Похоже, здесь, в Бристоле, я получил запоздавший рождественский подарок. Мы были в отличной позиции в гонке и смогли нанести удар, когда это потребовалось. Джои и Чейз столкнулись. Не знаю, чем это было вызвано, но я был рядом, чтобы атаковать и отпраздновать победу», — заявил после гонки Кезеловски.



Вторым финишировал Клинт Боуэр, третьим – Джимми Джонсон. Наибольшее число кругов в гонке лидировал Дэнни Хэмлин – 131 из 500. По этому показателю он опередил Кезеловски. Брэд возглавлял пелотон на протяжении 115 кругов. Оба промежуточных финиша выиграл Эллиотт, заработав дополнительные баллы в плей-офф.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Личный зачёт после 9 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 370 очко. Второе место занимает Логано (346), третье — Эллиотт (325), четвёртое – Кезеловски (315).