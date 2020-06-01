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Мэр Монцы подтвердил, что Гран-при Италии состоится 6 сентября

Мэр Монцы подтвердил, что Гран-при Италии состоится 6 сентября
Авто / Формула-1 0

Мэр Монцы подтвердил, что Гран-при Италии в 2020 году пройдёт в ранее намеченные даты — с 4 по 6 сентября 2020 года. Ранее эту информацию подтвердила пресс-служба автодрома.

«Мэр Монцы подтвердил сегодня, что Гран-при Италии состоится 6 сентября при пустых трибунах и что контракт Формулы-1 с Монцей был продлён до 2025 года», — написал Джеймс Аллен в своём «твиттере».

Напомним, первым этапом чемпионата должен стать этап в Австрии. Гонка состоится 5 июля. Ранее сообщалось, что Италия может принять сразу две гонки, однако эта информация не нашла своего подтверждения. Уже известно, что по две гонки в нынешнем году должны принять автодромы в Австрии и Великобритании.

Календарь европейской части сезона Формулы-1 должен быть опубликован в ближайшее время.

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