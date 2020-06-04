Cейвуд считает, что в «Феррари» не ошиблись, выбрав Сайнса, а не Риккардо

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд считает, что в «Феррари» не ошиблись, подписав контракт с Карлосом Сайнсом, а не с Даниэлем Риккардо. По словам эксперта, австралиец уже показал, что не может конкурировать на равных с бывшим напарником по команде, Максом Ферстаппеном.

«Лично я тоже выбрал бы Сайнса, а не Риккардо. Да, Даниэль больше подходит по человеческим качествам, и в „Феррари“ могли бы это использовать. Но всё дело в цифрах, а цифры не лгут. Из того, что мы видели, можно прийти к выводу, что Риккардо не так быстр, как Ферстаппен», — приводит слова Сейвуда GPblog.

Напомним, по завершении сезона-2020 Себастьян Феттель покинет «Феррари», а его место в «Скудерии» займёт Карлос Сайнс. Место Сайнса в «Макларене» получит Даниэль Риккардо.