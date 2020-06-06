Макс Ферстаппен — самый «дешёвый» гонщик «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обошёлся австрийскому концерну дешевле всех участников молодёжной программы. Об этом рассказал португальский пилот, бывший участник молодёжной программы «Ред Булл» Антонио Феликс да Кошта со ссылкой на слова Хельмута Марко.



Антониу Феликс да Кошта рассказал, как несколько лет назад отправился в Бразилию вместе с Себастьяном Феттелем и Хельмутом Марко. Феттель шутливым тоном спросил у Марко: «Хельмут, в следующем году Макс дебютирует в „Торо Россо“, а кто будет его напарником? Антониу — отличный выбор».



После этого да Кошта тоже задал ему вопрос, кто из пилотов обошёлся «Ред Булл» дешевле всего, в кого не пришлось вкладывать много денег. Тогда Марко ответил, что это был Макс Ферстаппен. По словам Марко, ему почти не пришлось тратиться, хотя Макс уже становился пилотом Формулы-1 в следующем году.



Примечательно, что Ферстаппен дебютировал в Формуле-3 в 2014-м, выиграв десять гонок и став частью программы «Ред Булл». В 2015 году Макс дебютировал в Формуле-1.