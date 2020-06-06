Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алези считает, что боссам «Феррари» будет проще управлять дуэтом Леклер — Сайнс

Алези считает, что боссам «Феррари» будет проще управлять дуэтом Леклер — Сайнс
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Жан Алези убеждён, что руководству «Феррари» будет проще справляться с дуэтом пилотов в лице Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, чем с парой Леклер — Феттель.

«Возможно, в этот раз всё сложится наоборот и такой состав будет контролировать проще. У них есть два молодых парня, они профессиональные пилоты. Насколько понимаю, Карлос очень трудолюбивый. У него есть опыт выступления в таких больших командах, как „Макларен“ и „Рено“. Мне кажется, контролировать эту пару пилотов будет проще.

Когда в коллективе работает чемпион мира с харизмой, справляться труднее", — приводит слова француза F1i.

Напомним, с 2021 года Карлос Сайнс заменит в составе «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020