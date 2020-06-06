Алези считает, что боссам «Феррари» будет проще управлять дуэтом Леклер — Сайнс

Экс-пилот Формулы-1 Жан Алези убеждён, что руководству «Феррари» будет проще справляться с дуэтом пилотов в лице Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, чем с парой Леклер — Феттель.

«Возможно, в этот раз всё сложится наоборот и такой состав будет контролировать проще. У них есть два молодых парня, они профессиональные пилоты. Насколько понимаю, Карлос очень трудолюбивый. У него есть опыт выступления в таких больших командах, как „Макларен“ и „Рено“. Мне кажется, контролировать эту пару пилотов будет проще.

Когда в коллективе работает чемпион мира с харизмой, справляться труднее", — приводит слова француза F1i.

Напомним, с 2021 года Карлос Сайнс заменит в составе «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.