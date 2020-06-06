Хюлькенберг: моя история с Формулой-1 ещё не закончилась

Экс-пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг убеждён, что у него ещё есть возможность вернуться в Ф-1. По его словам, эта история ещё не закончилась.

«Конечно, следить за сезоном слухов очень интересно. Тот факт, что команды пытаются договариваться так рано, попросту уникален. Но мне кажется, что скоро всё станет спокойнее. Команды уже хотят сосредоточиться на гонках.

Что касается Сайнса, то это хороший выбор для «Феррари». Он быстр и очень трудолюбив. Если говорить о моём будущем, то история с Формулой-1 ещё не закончилась. Вместе с тем команды должны хотеть видеть меня. Если появится хороший вариант, я подумаю. Перерыв в карьере — это здорово, но я хочу гоняться», — приводит слова Хюлькенберга GPblog.