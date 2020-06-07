Леклер рассказал об авариях с Рагунатаном в младших сериях

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вспомнил о выступлениях в Формуле-3. По словам монегаска, в том сезоне он пострадал от действий пилота из Индии Махавира Рагунатана, который в минувшем году прослыл самым недисциплинированным пилотом Формулы-2, а вчера, 6 июня, врезался в Леклера во время проведения виртуальной гонки.

«У меня были проблемы с Рагунатаном. Он врезался в меня во время свободной практики в Формуле-3, и я был очень зол. Потом он, кажется, врезался в меня во время квалификации и я разозлился ещё сильнее. Но всё в порядке», — рассказал Леклер на видео, фрагмент которого размещён на странице Tami. в социальной сети «Твиттер».

Напомним, не так давно Рагунатан заявил, что в скором времени надеется вернуться в Формулу-2.