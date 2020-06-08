Росберг считает, что участники виртуальных Гран-при получат преимущество на старте сезона

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг уверен, что участники виртуальных гонок получат преимущество на старте сезона в сравнении с теми пилотами, кто не принимал участия в гонках на симуляторах.
«Если бы я не завершил карьеру, то каждый день участвовал бы в виртуальных гонках. Я уверен, что симулятор очень помогает пилотам держать себя в тонусе. Представьте, чего сможет добиться Роджер Федерер, если он не будет тренироваться на теннисном корте пять месяцев. Естественно, он проиграет. То же самое и с пилотами на трассе. Уверен, что пилоты, которые много участвовали в гонках на симуляторах, получат преимущество.
После перерыва ты ржавеешь, и парни, которые не участвуют в виртуальных гонках, это тоже почувствуют. Уверен, что в такой ситуации помогает всё, что позволяет держать себя в форме», — приводит слова Нико Росберга GPToday.
- 8 июня 2020
-
20:00
-
18:47
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
15:44
-
15:24
-
14:55
-
14:55
-
13:38
-
12:03
-
11:11
-
10:13
-
09:32
-
09:00
-
01:06
- 7 июня 2020
-
23:54
-
22:57
-
21:37
-
20:56
-
19:23
-
18:26
-
16:55
-
16:40
-
14:48
-
13:59
-
12:36
-
11:58
-
10:52
-
09:51
-
00:22
- 6 июня 2020
-
23:44
-
22:15
-
20:59
-
19:43