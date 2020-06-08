Росберг считает, что участники виртуальных Гран-при получат преимущество на старте сезона

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг уверен, что участники виртуальных гонок получат преимущество на старте сезона в сравнении с теми пилотами, кто не принимал участия в гонках на симуляторах.



«Если бы я не завершил карьеру, то каждый день участвовал бы в виртуальных гонках. Я уверен, что симулятор очень помогает пилотам держать себя в тонусе. Представьте, чего сможет добиться Роджер Федерер, если он не будет тренироваться на теннисном корте пять месяцев. Естественно, он проиграет. То же самое и с пилотами на трассе. Уверен, что пилоты, которые много участвовали в гонках на симуляторах, получат преимущество.



После перерыва ты ржавеешь, и парни, которые не участвуют в виртуальных гонках, это тоже почувствуют. Уверен, что в такой ситуации помогает всё, что позволяет держать себя в форме», — приводит слова Нико Росберга GPToday.