Формула-1 за две недели может провести две гонки в Италии — в Монце и Муджелло

Формула-1 за две недели может провести две гонки в Италии, сообщает RaceFans. По информации источника, после гонки в Монце, запланированной на 6 сентября, 13-го серия может отправиться в Муджелло.
Примечательно, что между этими трассами всего 300 километров, так что с точки зрения логистики это имеет смысл.
Несмотря на то что трасса в Муджелло обладает высшей сертифицкацией Международной автомобильной федерации, автодром никогда не принимал гонки Формулы-1. Чаще всего трассу используют как тестовый полигон, в частности «Феррари» именно там проводит частные тесты.
Напомним, Формула-1 представила европейский календарь гонок, в который вошло восемь этапов. Сезон начнётся 5 июля гонкой в Австрии.
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