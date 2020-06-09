Вольф: «Мерседес» не должен обольщаться большим выбором пилотов на 2021 год

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова эксперта Sky Sports Мартина Брандла, который заявил, что у немецкого автопроизводителя довольно больший список талантливых пилотов для формирования состава на 2021 года.



«Да, но мы не должны слишком обольщаться. У «Ред Булл» есть два очень талантливых гонщика, у «Феррари» есть классные пилоты — думаю, что комбинация, которую они выбрали, весьма хороша. Мы хотим убедиться, что наше краткосрочное будущее находится в хороших руках. И для этого нет лучших рук, чем у Льюиса. После этого мы проработаем все варианты по средне- и долгосрочной стратегии», — приводит слова Вольфа Sky Sports.



В качестве основных кандидатов в напарники Льюису Хэмилтона в «Мерседесе» на 2021 год называют Валттери Боттаса, Джорджа Расселла, Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля.