Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф: «Мерседес» не должен обольщаться большим выбором пилотов на 2021 год

Вольф: «Мерседес» не должен обольщаться большим выбором пилотов на 2021 год
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова эксперта Sky Sports Мартина Брандла, который заявил, что у немецкого автопроизводителя довольно больший список талантливых пилотов для формирования состава на 2021 года.

«Да, но мы не должны слишком обольщаться. У «Ред Булл» есть два очень талантливых гонщика, у «Феррари» есть классные пилоты — думаю, что комбинация, которую они выбрали, весьма хороша. Мы хотим убедиться, что наше краткосрочное будущее находится в хороших руках. И для этого нет лучших рук, чем у Льюиса. После этого мы проработаем все варианты по средне- и долгосрочной стратегии», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

В качестве основных кандидатов в напарники Льюису Хэмилтона в «Мерседесе» на 2021 год называют Валттери Боттаса, Джорджа Расселла, Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020