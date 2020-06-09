Риккардо поддержал «Мерседес» в вопросе отказа от квалификационных гонок

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо вслед за руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом раскритиковал идею квалификационных гонок.
«Я не старомоден. Но, думаю, квалификации – точно не первые в списке приоритетных вещей, которые нужно изменить в нашем спорте. Представляю, что некоторые болельщики будут говорить: «Да, было бы здорово, если бы быстрые ребята пытались прорваться через пелотон», и всё такое. Я понимаю их. Но далеко не везде это сработает, а где-то может всё испортить и сделать соревнования слишком запутанными.
С точки зрения человека, валяющегося на диване, как я сейчас, квалификационные гонки выглядят захватывающими. Но пуристы, настоящие поклонники автоспорта, с этим не согласятся. В общем, нам не нужны подобные изменения прямо сейчас», — приводит слова Риккардо Motorsport.
- 9 июня 2020
-
16:58
-
16:41
-
14:03
-
12:48
-
12:15
-
11:42
-
11:06
-
09:19
-
09:00
-
01:06
- 8 июня 2020
-
23:52
-
22:55
-
20:54
-
20:00
-
18:47
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
15:44
-
15:24
-
14:55
-
14:55
-
13:38
-
12:03
-
11:11
-
10:13
-
09:32
-
09:00
-
01:06
- 7 июня 2020
-
23:54
-
22:57
-
21:37
-
20:56
-
19:23
-
18:26