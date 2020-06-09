Риккардо поддержал «Мерседес» в вопросе отказа от квалификационных гонок

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо вслед за руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом раскритиковал идею квалификационных гонок.



«Я не старомоден. Но, думаю, квалификации – точно не первые в списке приоритетных вещей, которые нужно изменить в нашем спорте. Представляю, что некоторые болельщики будут говорить: «Да, было бы здорово, если бы быстрые ребята пытались прорваться через пелотон», и всё такое. Я понимаю их. Но далеко не везде это сработает, а где-то может всё испортить и сделать соревнования слишком запутанными.

С точки зрения человека, валяющегося на диване, как я сейчас, квалификационные гонки выглядят захватывающими. Но пуристы, настоящие поклонники автоспорта, с этим не согласятся. В общем, нам не нужны подобные изменения прямо сейчас», — приводит слова Риккардо Motorsport.