В «Мерседесе» показали, как теперь работают механики в условиях пандемии

«Мерседес» 9 июня приступил к закрытым двухдневным тестам на трассе в Сильверстоуне. Они проходят на болиде 2018 года. Главная задача, которая стоит перед коллективом, — это отработка командных взаимодействий после долгого перерыва, а также подготовка механиков к новым условиям, с которыми им придётся столкнуться на первых этапах сезона из-за пандемии коронавируса.
Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала небольшой фотоотчёт и показала работу своей команды.
Фото доступны на странице «Мерседеса» в «Твиттере».
Валттери Боттас отработает на трассе сегодня, 9 июня, второй день тестов проведёт Льюис Хэмилтон.
Первая гонка сезона пройдёт в Австрии 5 июля. Вместе с Формулой-1 на «Ред Булл Ринге» состоятся этапы серий Формулы-3 и Формулы-2, а также Суперкубок Porsche.
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