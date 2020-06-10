Райкконен рассказал, когда завершит карьеру и кого из пилотов позовёт на вечеринку

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что обдумает вариант с завершением карьеры после окончания сезона 2020 года.

«Я всегда говорил, что проведу сезон-2020, а потом решу. Если продолжу наслаждаться гонками в этом году, то буду выступать дальше. Если нет, уйду. В этом и кроется причина, по которой я провёл в Формуле-1 уже 18 сезонов — люблю гоняться. Меня не волнует всё остальное, интервью и подобные вещи, только ощущения от борьбы колесо в колесо. Мне не хватало этого, когда я уходил на два сезона, поэтому решил вернуться.



Мне действительно неважно, что я могу стать гонщиком, который провёл больше других гонок в истории Формулы-1. В конце концов, это не то, что сделает меня счастливым. Думаю, что из моей кампании в автоспорте я запомню гораздо больше, чем количество гонок, которые провёл.



Для меня пилотировать болид на скорости более 300 км/ч – привычное чувство. Я делал это большую часть своей жизни. Это весело, особенно когда вы достигаете предела. И мне действительно всё равно, какой двигатель стоит на болиде — V10, V8 или V6. Каждая формула имеет свои особенности, и гонщики должны максимально использовать их.



В Ф-1 есть масса хороших людей, и я буду поддерживать с ними связь, когда завершу выступления. Но на этом всё. Я провёл много лет в этой среде и когда решу остановиться, уверен, найду много других занятий.

Если у меня сегодня была бы вечеринка, кого из пилотов Ф-1 я позвал на неё? Не думаю, что пригласил бы многих. Я, наверное, просто позвал бы своих друзей, один из них — Себастьян Феттель.

Какие изменения нужны Ф-1? Это действительно не имеет значения. Пилоты не должны менять правила. В конце концов, мы можем управлять любым автомобилем, адаптироваться к нему и стараться ехать как можно быстрее», — приводит слова Райкконена Infobae.