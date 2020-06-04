Менеджер «Альфа Ромео»: Кими Райкконен не читает контрактов

Тим-менеджер «Альфа Ромео» и «Заубера» Беат Цендер рассказал о работе с чемпионом мира Кими Райкконеном. По его словам, переговоры о переходе пилота из «Феррари» начались ещё в 2017 году.
«Я долго над этим работал. Когда Кими занял третье место в Сильверстоуне в 2017 году, он подбросил меня домой на частном самолёте, тогда мы впервые начали обсуждение. Я сказал: «Послушай, если ты больше не хочешь ездить в «Феррари» или тебя уволят, то, пожалуйста, свяжись со мной. Я сделаю возможным твой переход. Мы найдём способ, если тебе это интересно и ты мотивирован вернуться в «Заубер». Затем мы часто возвращались к этому разговору.
Когда в Монце в 2018 году «Феррари» решила, что возьмёт Шарля Леклера, у нас уже всё было готово. Во вторник мы организовали встречу с Кими и подписали контракт за два часа. Ну как контракт, заключили соглашение, потому что Кими не читает контрактов!
У Кими всегда было хорошее чувство машины. Он точно знает, как болид реагирует на настройки, и предельно понимает, какие изменения требуются. Он очень хорош в техническом аспекте. А ещё он мотивирует, а не пытается приукрасить вещи. Если у нас будет встреча с инженерами, а Райкконен будет не согласен с ними, то прямо скажет: «Нет-нет, поверьте мне, правильно будет сделать вот так, нам нужно двигаться в этом направлении». Он очень прямолинейный человек», — приводит слова Цендера Motorsport.
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