Михаэлю Шумахеру предстоит очередная операция

Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру предстоит перенести очередную операцию, сообщает GrandPX со ссылкой на итальянский источник Contro Copertina.
Как отметил кардиохирург Филипп Менаше, который уже занимался лечением легенды Формулы-1 ранее, Шумахеру предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. В прошлом году сообщалось, что Михаэль уже проходил подобную процедуру.
«Цель состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля», — отметил Менаше.
Нейрохирург доктор Никола Аккьяри рассказал, что бывший пилот «Феррари» также страдает от атрофии мышц и остеопороза.
«За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы всё ещё мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесёт», — подчеркнул врач.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
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