Исаакян примет участие в «24 часах Ле-Мана» в составе польской команды

Пилот программы SMP Racing Матевос Исаакян присоединится к экипажу польской команды Inter Europol Competition в сезоне European Le Mans Series, который стартует в июле, сообщает пресс-служба российской программы.
Исаакян будет выступать в классе LMP2 на спортпрототипе Ligier под номером 34. Его напарниками станут поляк Якуб Смеховский и австриец Рене Биндер. Экипаж также примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана», которая состоится в сентябре 2020 года.
«Я очень рад присоединиться к экипажу автомобиля № 34 команды Inter Europol Competition и выступить в сезоне ELMS и гонке «24 часа Ле-Мана». С удовольствием буду соревноваться вместе с моими старыми знакомыми по Мировой серии, а не против них, как это было раньше, — Рене и Кубой. Думаю, у нас сложится очень сильный экипаж, и я с нетерпением жду момента, чтобы доказать это на трассе», — отметил Исаакян.
Календарь European Le Mans Series 2020:
14-15 июля – Ле-Кастелле (Франция), тесты;
19 июля – «4 часа Ле-Кастелле» (Франция);
9 августа – «4 часа Спа-Франкоршам» (Бельгия);
29 августа – «4 часа Барселоны» (Испания);
11 октября – «4 часа Монцы» (Италия);
1 ноября – «4 часа Портимана» (Португалия).
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