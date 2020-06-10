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Хэмилтон — о тестах: я сразу почувствовал себя уверенно

Хэмилтон — о тестах: я сразу почувствовал себя уверенно
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги тестового дня на автодроме в «Сильверстоуне». Напомним, «Мерседес» отрабатывал стандартные протоколы, используя болид 2018 года.

«Когда после перерыва ты в первый раз садишься за руль, выезжаешь из боксов и слышишь этот звук, ощущения в любом случае свежие и новые, сколько бы лет вы этим ни занимались. Да, это был старый болид, но он великолепен и мы выполнили насыщенную программу. Валттери вчера работал на сухой трассе, мой же день прошёл под дождём. Было скользко, но я рос при такой погоде, так что быстро привык к ней и отлично смог почувствовать болид.

У меня не было ощущения, что я давно не садился за руль. Каждый раз после большого перерыва ты задаёшься вопросом, сможешь ли ездить так, как раньше, но я сразу почувствовал себя уверенно. Я в хорошей форме и полностью готов к борьбе», — приводит слова Льюиса Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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