В Мексике придумали защитные маски со шлемами пилотов Ф-1, их хотят купить во всём мире

Мексиканец Нельсон Карденас, который во время пандемии коронавируса занялся продажей защитных масок из пластика, придумал способ, как популяризировать свой продукт. Он нанёс на них изображения шлемов пилотов Ф-1, и теперь его продукцию хотят купить во всём мире.

«С детства я был поклонником автоспорта. Поэтому решил объединить эту страсть со своей продукцией, чтобы такие же болельщики могли носить защиту с дизайном шлема своего любимого пилота», — рассказал Нельсон.



По его словам, изначально у него была идея наносить на маски изображения шлемов игроков в американский футбол, но они смотрелись не очень красиво.

Фото доступно на странице Луиса Мануэля Лопеса в «Твиттере».

Через несколько часов после запуска и публикации первых фото в социальных сетях маски стали очень популярны среди поклонников Формулы-1. Производителю начали писать со всего мира. Стоят маски 110 песо ($ 4,5).



«Их заказывали в Испании и Англии, но из-за стоимости доставки это оказалось невозможным. У меня есть пара родственников в Испании, которым я планирую отправить большую партию, и они займутся реализацией", — добавил Карденас.



Он уверен, что если Гран-при Мексики 2020 года состоится со зрителями на трибунах, его прозрачные маски со шлемами Серхио Переса, Льюиса Хэмилтона, Себастьяна Феттеля, Айртона Сенны, Михаэля Шумахера и других станут ещё более популярными.

Фото доступно на странице Boutique Racing в "Фейсбуке".